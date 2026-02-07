 Aller au contenu
Société
Commissariat aux langues officielles

«Ma queue et mon cœur s’emballent»: une publication pour la Saint-Valentin fait réagir

par 98.5

le 7 février 2026 07:20

Jean-François Baril / Cogeco Média

Une publication émise par le Commissariat aux langues officielles du Canada à l’occasion de la Saint-Valentin a attiré l’attention au Québec vendredi.  

Sur les réseaux sociaux de l’agence fédérale, on pouvait retrouver une invitation à s’exercer à parler les deux langues officielles du Canada le 14 février.

Mais l’image choisie pour représenter le message a créé la controverse, alors qu’on pouvait voir deux chiens dos à dos avec le message «Ma queue et mon cœur s’emballent» 

Écoutez les collaborateurs à l’émission Signé Lévesque revenir sur les événements de l’actualité qui les ont marqués, samedi, au micro de Jean-François Baril.

