Une publication émise par le Commissariat aux langues officielles du Canada à l’occasion de la Saint-Valentin a attiré l’attention au Québec vendredi.

Sur les réseaux sociaux de l’agence fédérale, on pouvait retrouver une invitation à s’exercer à parler les deux langues officielles du Canada le 14 février.

Mais l’image choisie pour représenter le message a créé la controverse, alors qu’on pouvait voir deux chiens dos à dos avec le message «Ma queue et mon cœur s’emballent»

