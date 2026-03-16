Projet pour amasser des fonds

Le cimetière Notre-Dame, en collaboration avec la Ville de Montréal et Moment Factory, envisage un spectacle son et lumière pour générer des revenus.
Écoutez Paul Caghassi, porte-parole de l’Association pour la défense des droits des défunts et des familles du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, se pencher sur le sujet, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ce que nous voulons, c'est que justement que le cimetière améliore sa situation financière. C'est quand même un reflet de notre société à travers l'histoire. C'est pour ça que nous pensons que ça peut être bien si c'est bien exécuté. Les familles ne devraient pas être directement impliquées et ils le font dans la discrétion. Donc, nous sommes pour l'instant en attente de voir ce qui va se passer.»