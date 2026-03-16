Projet pour amasser des fonds

Le cimetière Notre-Dame, en collaboration avec la Ville de Montréal et Moment Factory, envisage un spectacle son et lumière pour générer des revenus.

Écoutez Paul Caghassi, porte-parole de l’Association pour la défense des droits des défunts et des familles du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, se pencher sur le sujet, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.