Un phénomène qui prend de l'ampleur

Le phénomène des «Sephora Kids», né aux États-Unis en 2022, prend une ampleur fulgurante au Québec.

De plus en plus, de jeunes filles, parfois âgées de seulement huit ou neuf ans, s'imposent des routines de beauté complexes pouvant inclure jusqu'à dix produits différents matin et soir. Cette tendance, largement alimentée par les réseaux sociaux comme TikTok, pousse ces préadolescentes à consommer des cosmétiques de luxe et des produits anti-âge totalement inadaptés à leur peau jeune et fragile.

Écoutez la maquilleuse professionnelle et créatrice de contenu, Cynthia Dulude faire le point sur cette obsession, lundi midi, à La commission.