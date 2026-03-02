Le phénomène El Niño s'installera à l'automne 2026

On peut s'attendre à un automne particulièrement chaud avec le phénomène El Niño et à des températures relativement normales d'ici là, d'après le météorologue Patrick de Bellefeuille.

C'est à partir du mois de septembre que la météo sera plus chaude.

Au-delà des phénomènes météorologiques, Patrick de Bellefeuille explique que l'influence de l'être humain dépasse les mécanismes naturels de la planète, rendant le climat instable.

Écoutez Patrick de Bellefeuille, météorologue spécialisé dans le dérèglement climatique, aborder le sujet à l'émission animée par Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, La commission.