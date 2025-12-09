Spectacle d’humour interrompu par des militantes

Brigitte Macron, l’épouse du président français Emmanuel Macron, s’attire les critiques pour des propos qu’elle a tenus après qu’un spectacle d’humour ait été interrompu par des militantes féministes.

Samedi soir, le spectacle d’Ary Abittan, un humoriste qui a déjà été accusé de viol, a été chamboulé par quatre militantes portant des masques avec la mention violeur. Brigitte Macron a décidé d’assister à la représentation le lendemain.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir la Première dame apporter son soutien à l’humoriste, affirmant que «s’il y a des sales connes, on va les foutre dehors».

Ces propos font énormément réagir en ligne.

Écoutez la chronique de Frédéric Labelle à ce sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

