Une histoire d’amour entre deux hockeyeurs

Une nouvelle série disponible sur la plateforme Crave suscite l’engouement sur les réseaux sociaux. Rivalité passionnée, adaptée des romans de Rachel Reid, porte sur une liaison amoureuse entre deux joueurs de hockey.



Cette série, qui touche à l’homosexualité dans le monde du sport, a été réalisée par le Montréalais Jacob Tierney. Elle comporte plusieurs scènes explicites, ce qui fait réagir.

Est-ce que ça vaut la peine de regarder cette série tournée à Montréal?

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson au micro de Patrick Lagacé, mardi.