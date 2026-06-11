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Bilan annuel alarmant

DPJ:«Un enfant signalé toutes les quatre minutes» -Nancy Audet

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 juin 2026 15:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
DPJ:«Un enfant signalé toutes les quatre minutes» -Nancy Audet
Nancy Audet craint que la situation empire avec le temps. / Adobe Stock

Nancy Audet, cofondatrice d’Ékip Jeunesse, tire la sonnette d'alarme face à la situation critique de la Protection de la jeunesse, après que l'institution ait déposé son bilan annuel.

Les chiffres sont sans équivoques. Au cours de la dernière année, le Québec a enregistré un nombre record de 144 321 signalements à la DPJ, ce qui représente une augmentation de 22 % depuis 2020. 

Cette explosion des demandes survient dans un contexte de crise de santé publique généralisée, exacerbée par une pénurie de personnel criante au sein de l'institution et l'impact direct de la hausse du coût de la vie sur les familles vulnérables.

Écoutez Nancy Audet faire le point, jeudi, au micro de Phillipe Cantin.

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