Hockey
Victoire de 6 à 2

«On a démontré une belle maturité en troisième» -Zachary Bolduc

le 28 février 2026 22:22

Martin McGuire
Dany Dubé
Écoutez l'après-match des Canadiens avec Martin McGuire, Dany Dubé et les commentaires des joueurs du Tricolore.

Le menu:

Les commentaires et l'analyse de Dany Dubé.

Les troupes de Martin St-Louis ont offert une solide performance qui ne reposaient pas uniquement sur l'apport des unités spéciales: «Les Canadiens ont été dominants à forces égales. C'est comme ça qu'ils ont gagné le match.»

Les entrevues d'après-match avec les joueurs:

  • Mike Matheson
  • Cole Caufield
  • Zachary Bolduc
  • Nick Suzuki
  • Jake Evans

