Victoire de 6 à 2

Écoutez l'après-match des Canadiens avec Martin McGuire, Dany Dubé et les commentaires des joueurs du Tricolore.
Le menu:
Les commentaires et l'analyse de Dany Dubé.
Les troupes de Martin St-Louis ont offert une solide performance qui ne reposaient pas uniquement sur l'apport des unités spéciales: «Les Canadiens ont été dominants à forces égales. C'est comme ça qu'ils ont gagné le match.»
Les entrevues d'après-match avec les joueurs:
- Mike Matheson
- Cole Caufield
- Zachary Bolduc
- Nick Suzuki
- Jake Evans