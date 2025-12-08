Menace de grève des pilotes dès mercredi

Des négociations intensives entre le syndicat des pilotes et Air Transat ont eu lieu durant la nuit de dimanche à lundi.
Selon le vice-président à l'exploitation aérienne et commandant chez Air Transat, Dave Bourdages, les chances d'en venir à une entente et d'éviter la grève seraient assez bonnes.
Écoutez Dave Bourdages à l'émission La commission au sujet de l'avancement des négociations entre le syndicat des pilotes et Air Transat.
« Les pilotes d'Air Transat ne veulent pas faire la grève. Eux aussi, ils veulent avoir une entente négociée. On croit que les offres que nous avons faites à la table sont généreuses. (Le syndicat des pilotes) a besoin de faire un pas vers nous à ce moment-ci pour qu'on puisse conclure cette entente, mais on est confiant qu'on va pouvoir régler une entente et éviter le conflit de travail. »