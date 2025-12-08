Menace de grève des pilotes dès mercredi

Des négociations intensives entre le syndicat des pilotes et Air Transat ont eu lieu durant la nuit de dimanche à lundi.

Selon le vice-président à l'exploitation aérienne et commandant chez Air Transat, Dave Bourdages, les chances d'en venir à une entente et d'éviter la grève seraient assez bonnes.

Écoutez Dave Bourdages à l'émission La commission au sujet de l'avancement des négociations entre le syndicat des pilotes et Air Transat.