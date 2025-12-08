Une enquête est en cours

Une femme de 88 ans a été retrouvée morte lundi matin à l'extérieur de la RPA où elle vivait à Laval.
Une enquête du coroner et de la police sont en cours, tandis que la direction de la résidence Le Villageois de l’île Paton, propriété du groupe Horizon, n’a pas commenté l’incident.
La famille de la dame décédée est consternée par l'incident et dénonce le manque de surveillance au sein de la résidence.
Écoutez à ce sujet Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles, à l'émission La commission.
«La marchette et le sac d'effets personnels de cette femme de 88 ans sont toujours ici, dans la neige, à quelques dizaines de mètres à peine de l'entrée principale de la Résidence Le Villageois (...) il semble y avoir des traces de sang également sur la paroi en béton du bâtiment, juste à côté de l'endroit où la marchette se trouve. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Il n'y a personne qui le sait pour l'instant. Est-ce que la dame a marché, a eu un malaise et s'est blessée en tombant, disons, sur la paroi en béton ? Est-ce qu'elle est morte de froid ? Combien de temps a-t-elle été à l'extérieur avant qu'on la retrouve ? Tout ça, ce sont des points d'interrogation !»