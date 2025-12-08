Une enquête est en cours

Une femme de 88 ans a été retrouvée morte lundi matin à l'extérieur de la RPA où elle vivait à Laval.

Une enquête du coroner et de la police sont en cours, tandis que la direction de la résidence Le Villageois de l’île Paton, propriété du groupe Horizon, n’a pas commenté l’incident.

La famille de la dame décédée est consternée par l'incident et dénonce le manque de surveillance au sein de la résidence.

Écoutez à ce sujet Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles, à l'émission La commission.