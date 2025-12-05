 Aller au contenu
Politique fédérale
Premières températures froides

Comment les provinces répondent-elles à l'enjeu de l'itinérance?

par 98.5

0:00
16:31

Entendu dans

La commission

le 5 décembre 2025 14:03

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Comment les provinces répondent-elles à l'enjeu de l'itinérance?
L'itinérance est en augmentation au Québec / Adobe Stock / Ronny Rose

Avec la première vague de températures froides qui frappe Montréal actuellement, les ressources d'hébergements et les haltes-chaleur peinent à répondre à la demande. Ailleurs au pays, comment les grandes villes s'organisent-elles pour répondre à l'enjeu de l'itinérance?

Écoutez le PDG de la mission Bon Accueil, Samuel Watts, discuter de la gestion de l'itinérance ailleurs au pays lors de son passage à La commission.

Le gestionnaire souligne d'ailleurs l'importance du leadership politique pour arriver à des résultats concrets. La mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada a pour sa part réaffirmer qu'elle ferait de l'itinérance «l'enjeu prioritaire» lors de son premier mandat.

«Ça prend toujours un chef d'orchestre. S'il n'y a pas de chef d'orchestre, il y a toutes sortes de gens qui font des bonnes choses. Il y a toujours des gens sur le terrain avec de bonnes intentions, mais ça prend vraiment une compétence de gestion parce qu'on est face à une crise humanitaire. Les parcours de tous et chacun qui se trouve en situation d'itinérance sont différents et ça prend des réponses différentes.»

Samuel Watts

