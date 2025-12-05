Premières températures froides

Avec la première vague de températures froides qui frappe Montréal actuellement, les ressources d'hébergements et les haltes-chaleur peinent à répondre à la demande. Ailleurs au pays, comment les grandes villes s'organisent-elles pour répondre à l'enjeu de l'itinérance?

Écoutez le PDG de la mission Bon Accueil, Samuel Watts, discuter de la gestion de l'itinérance ailleurs au pays lors de son passage à La commission.

Le gestionnaire souligne d'ailleurs l'importance du leadership politique pour arriver à des résultats concrets. La mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada a pour sa part réaffirmer qu'elle ferait de l'itinérance «l'enjeu prioritaire» lors de son premier mandat.