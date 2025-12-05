 Aller au contenu
Société
Restauration

Réservations fantômes: les 10 $ de pénalités ont eu du succès

par 98.5

0:00
4:44

Entendu dans

La commission

le 5 décembre 2025 14:48

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Réservations fantômes: les 10 $ de pénalités ont eu du succès
La pénalité de 10 $ pour les annulations non respectées a eu un effet dissuasif majeur selon l'ARQ. / Adobe Stock / fotosr52

Le cauchemar des « réservations fantômes »dans la restauration semble enfin s'estomper!

Martin Vézina, porte-parole de l’Association Restauration Québec, confirme que l'instauration par le gouvernement de la CAQ d'une pénalité de 10 $ pour les annulations non respectées a eu un effet dissuasif majeur.

Il s'attendait à ce que le changement de comportement des clients se fasse à moyen terme, mais indique que ce dernier est survenu « beaucoup plus vite qu'on pensait ».

Écoutez Martin Vézina, porte-parole de l’Association Restauration Québec, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, vendredi, à La commission.

Vous aimerez aussi

Quelle a été votre plus longue peine d’amour?
Radio textos
Quelle a été votre plus longue peine d’amour?
0:00
24:15
Les hommes se doivent-ils d'intervenir en cas d'urgence?
Radio textos
Les hommes se doivent-ils d'intervenir en cas d'urgence?
0:00
43:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
100 000$ amassés: un raton laveur fait fureur aux États-Unis
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
100 000$ amassés: un raton laveur fait fureur aux États-Unis
Achat de Warner Bros. par Netflix: à quoi les abonnés peuvent-ils s'attendre?
Rattrapage
Transaction monstre
Achat de Warner Bros. par Netflix: à quoi les abonnés peuvent-ils s'attendre?
Qui seront les adversaires du Canada à la Coupe du monde 2026?
Rattrapage
Tirage de la FIFA 2025
Qui seront les adversaires du Canada à la Coupe du monde 2026?
Hydro Québec: le grand froid rime avec consommation d'électricité accrue
Rattrapage
38 000 mégawatts jeudi matin
Hydro Québec: le grand froid rime avec consommation d'électricité accrue
Comment les provinces répondent-elles à l'enjeu de l'itinérance?
Rattrapage
Premières températures froides
Comment les provinces répondent-elles à l'enjeu de l'itinérance?
160 Messages en 5 Heures: faut-il s'inquiéter de la santé mentale de Trump?
Rattrapage
Santé du président américain
160 Messages en 5 Heures: faut-il s'inquiéter de la santé mentale de Trump?
Montréal : la ville plus congestionnée au Canada !
Rattrapage
63 h dans le trafic par année
Montréal : la ville plus congestionnée au Canada !
La FIFA est-elle une organisation politique?
Rattrapage
Tirage de la coupe du monde 2026
La FIFA est-elle une organisation politique?
Industrie du taxi : «Le Far West, c'est un excellent qualificatif»
Rattrapage
Récente enquête de Radio-Canada
Industrie du taxi : «Le Far West, c'est un excellent qualificatif»
Scandale des brownies: Jean-François Roberge serre la vis
Rattrapage
Achat de votes
Scandale des brownies: Jean-François Roberge serre la vis
«Monsieur Rodriguez marche avec les yeux bandés en ce moment»
Rattrapage
Crise au Parti libéral du Québec
«Monsieur Rodriguez marche avec les yeux bandés en ce moment»
«C'est peut-être la rencontre de la dernière chance» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Rencontre entre Dr Amyot et François Legault
«C'est peut-être la rencontre de la dernière chance» -Nathalie Normandeau
Cuisiner avec l'IA: «Si ça a l'air fou, c'est sûrement fou», dit un restaurateur
Rattrapage
Recettes parfois inexactes
Cuisiner avec l'IA: «Si ça a l'air fou, c'est sûrement fou», dit un restaurateur
Les médecins québécois désertent le réseau: «C'est une saignée québécoise»
Rattrapage
Loi 2
Les médecins québécois désertent le réseau: «C'est une saignée québécoise»