Le cauchemar des « réservations fantômes »dans la restauration semble enfin s'estomper!

Martin Vézina, porte-parole de l’Association Restauration Québec, confirme que l'instauration par le gouvernement de la CAQ d'une pénalité de 10 $ pour les annulations non respectées a eu un effet dissuasif majeur.

Il s'attendait à ce que le changement de comportement des clients se fasse à moyen terme, mais indique que ce dernier est survenu « beaucoup plus vite qu'on pensait ».

Écoutez Martin Vézina, porte-parole de l’Association Restauration Québec, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, vendredi, à La commission.