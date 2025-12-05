Récente enquête de Radio-Canada

L'industrie du taxi semble victime de sa récente dérèglementation : les routes sont bondées de faux chauffeurs, révèle une nouvelle enquête de Radio-Canada.
Écoutez Niema Bouchnafati, directrice des ventes, du marketing et du service à la clientèle chez Taxelco, brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le Far West, c'est un excellent qualificatif. Ça vient des chauffeurs eux-mêmes donc il n'y a pas mieux placé qu'eux pour décrire comment ça se passe présentement sur la route.»