Récente enquête de Radio-Canada

L'industrie du taxi semble victime de sa récente dérèglementation : les routes sont bondées de faux chauffeurs, révèle une nouvelle enquête de Radio-Canada.

Écoutez Niema Bouchnafati, directrice des ventes, du marketing et du service à la clientèle chez Taxelco, brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.