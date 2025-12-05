Tirage de la coupe du monde 2026

Le grand tirage pour la future Coupe du monde de soccer 2026, à Washington, frappe l'imaginaire.

L'événement a réuni sur scène le président américain Donald Trump, la présidente du Mexique Claudia Sheinbaun et le premier ministre canadien Mark Carney.

Pour Luc Ferrandez, la présence de ces trois chefs d'État démontre à quel point la FIFA est maintenant une organisation «très politique».

