38 000 mégawatts jeudi matin

Les températures froides atteintes jeudi matin se sont fait ressentir sur le réseau d'Hydro-Québec qui a noté une consommation accrue à travers la province.
Les 38 000 mégawatts enregistrés jeudi matin représentent une augmentation de 9 000 mégawatts sur la moyenne enregistrée au cours des cinq dernières années.
Alors que 60% des ménages québécois se réchauffent grâce à l'électricité, la société d'État encourage la population à surveiller sa consommation d'électricité selon la température. Le chauffage résidentiel représente en moyenne 50% de la facture des Québécois.
Écoutez Cendrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec, discuter des bonnes habitudes à adopter pour gérer sa consommation d'électricité en période de grand froid, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.
«Dans ces périodes de pointe hivernale, on demande aux clients, qu'ils soient résidentiels, commerciaux ou industriels, de déplacer ou d'interrompre leur consommation pendant quelques heures. Pour la pointe du matin, on parle de 6 h à 10 h, et il y a des incitatifs financiers, des crédits sur la facture, bien entendu.»