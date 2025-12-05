38 000 mégawatts jeudi matin

Les températures froides atteintes jeudi matin se sont fait ressentir sur le réseau d'Hydro-Québec qui a noté une consommation accrue à travers la province.

Les 38 000 mégawatts enregistrés jeudi matin représentent une augmentation de 9 000 mégawatts sur la moyenne enregistrée au cours des cinq dernières années.

Alors que 60% des ménages québécois se réchauffent grâce à l'électricité, la société d'État encourage la population à surveiller sa consommation d'électricité selon la température. Le chauffage résidentiel représente en moyenne 50% de la facture des Québécois.

Écoutez Cendrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec, discuter des bonnes habitudes à adopter pour gérer sa consommation d'électricité en période de grand froid, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.