Droit au but

José Théodore raconte avoir revu Andreï Markov, qualifiant d'«émotif» et de «pleinement mérité» l'hommage rendu à l'ancien défenseur du Canadien mercredi soir.

Il déplore que Markov n'ait pas pu jouer son 1000e match avec le club et impute cette situation à une seule personne de l'organisation qui n'est plus là.

Concernant l'équipe actuelle, l'ancien gardien du Tricolore critique le système défensif man-to-man de Martin St-Louis, qu'il juge «extrêmement difficile» et non adapté à tous les trios.

Il ne voit pas de numéro un clair et suggère d'alterner (un match chacun).

Enfin, il estime qu'une glace plus petite pour les Jeux olympiques avantagerait les gardiens et les joueurs nord-américains.

