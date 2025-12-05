 Aller au contenu
Hockey
Le système de Martin St-Louis: José Théodore critique le «man-to-man» rigide

par 98.5

0:00
15:42

le 5 décembre 2025 19:04

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
José Théodore raconte avoir revu Andreï Markov, qualifiant d'«émotif» et de «pleinement mérité» l'hommage rendu à l'ancien défenseur du Canadien mercredi soir. 

Il déplore que Markov n'ait pas pu jouer son 1000e match avec le club et impute cette situation à une seule personne de l'organisation qui n'est plus là.

Concernant l'équipe actuelle, l'ancien gardien du Tricolore critique le système défensif man-to-man de Martin St-Louis, qu'il juge «extrêmement difficile» et non adapté à tous les trios.

Il ne voit pas de numéro un clair et suggère d'alterner (un match chacun).

Enfin, il estime qu'une glace plus petite pour les Jeux olympiques avantagerait les gardiens et les joueurs nord-américains.

Écoutez Droit au but, avec José Théodore, ancien gardien du CH, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois. 

