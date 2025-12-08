Défaite de 4-3 face aux Blues de Saint-Louis

Les Canadiens de Montréal n'ont pas connu un mauvais match dimanche soir, mais, encore une fois, c'est une mauvaise performance en deuxième période qui leur a coûté la victoire.
Les Blues de Saint-Louis ont inscrit deux buts rapides lors des premières secondes du deuxième tiers. Leur passage au Centre Bell s'est finalement conclu par la marque de 4-3.
Selon l'entraîneur-chef Martin St-Louis, le Tricolore aurait mérité d'obtenir deux points.
«[La deuxième période], c'est vraiment, à chaque fois, là où le bât blesse pour le Tricolore, qui disputait un très bon match contre les Blues, dominait sur plusieurs aspects: les tirs au but, les chances de marquer, le temps de possession. Mais, en l'espace de 39 secondes, le match a complètement basculé.»
Autres sujets abordés
- Le but magnifique d'Alexandre Texier en tirs de barrage samedi;
- LPHF: la Victoire de Montréal bat les Sceptres de Toronto;
- F1: Max Verstappen gagne le Grand Prix d'Abou Dhabi, mais Lando Norris est sacré champion du monde;
- Ski alpin: Valérie Grenier décroche le bronze à la Coupe du monde de Tremblant.