Sports
Défaite de 4-3 face aux Blues de Saint-Louis

«La 2e période, c'est là où le bât blesse pour le Tricolore»

par 98.5

0:00
4:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 décembre 2025 05:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«La 2e période, c'est là où le bât blesse pour le Tricolore»
Le deuxième but en l'espace de quelques secondes en début de deuxième période a fait mal au CH / La Presse Canadienne

Les Canadiens de Montréal n'ont pas connu un mauvais match dimanche soir, mais, encore une fois, c'est une mauvaise performance en deuxième période qui leur a coûté la victoire.

Les Blues de Saint-Louis ont inscrit deux buts rapides lors des premières secondes du deuxième tiers. Leur passage au Centre Bell s'est finalement conclu par la marque de 4-3.

Selon l'entraîneur-chef Martin St-Louis, le Tricolore aurait mérité d'obtenir deux points.

Écoutez Jean-Michel Bourque revenir sur le match disputé dimanche soir au micro de Patrick Lagacé. 

«[La deuxième période], c'est vraiment, à chaque fois, là où le bât blesse pour le Tricolore, qui disputait un très bon match contre les Blues, dominait sur plusieurs aspects: les tirs au but, les chances de marquer, le temps de possession. Mais, en l'espace de 39 secondes, le match a complètement basculé.»

Jean-Michel Bourque

Autres sujets abordés

  • Le but magnifique d'Alexandre Texier en tirs de barrage samedi;
  • LPHF: la Victoire de Montréal bat les Sceptres de Toronto;
  • F1: Max Verstappen gagne le Grand Prix d'Abou Dhabi, mais Lando Norris est sacré champion du monde;
  • Ski alpin: Valérie Grenier décroche le bronze à la Coupe du monde de Tremblant.

«On a eu un match de séries entre les Leafs et les Canadiens»
Signé Lévesque
«On a eu un match de séries entre les Leafs et les Canadiens»
0:00
5:00
Malgré le désavantage, Verstappen a connu sa «meilleure saison»
Les amateurs de sports
Malgré le désavantage, Verstappen a connu sa «meilleure saison»
0:00
12:08

