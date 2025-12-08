Défaite de 4-3 face aux Blues de Saint-Louis

Les Canadiens de Montréal n'ont pas connu un mauvais match dimanche soir, mais, encore une fois, c'est une mauvaise performance en deuxième période qui leur a coûté la victoire.

Les Blues de Saint-Louis ont inscrit deux buts rapides lors des premières secondes du deuxième tiers. Leur passage au Centre Bell s'est finalement conclu par la marque de 4-3.

Selon l'entraîneur-chef Martin St-Louis, le Tricolore aurait mérité d'obtenir deux points.

Écoutez Jean-Michel Bourque revenir sur le match disputé dimanche soir au micro de Patrick Lagacé.