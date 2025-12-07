 Aller au contenu
Économie
Chronique économique

Hausse du coût de la vie : «Les gens sont coincés, c'est clair!»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 7 décembre 2025 08:26

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Isabelle Thibeault
Isabelle Thibeault
Hausse du coût de la vie : «Les gens sont coincés, c'est clair!»
Les paniers d’épicerie sont plus chers que jamais et l'insécurité alimentaire touche près de 20% de la population québécoise. / lado2016 / Adobe Stock

Les paniers d’épicerie sont plus chers que jamais et l'insécurité alimentaire touche près de 20% de la population québécoise.

La situation ne semble pas en voie de s'améliorer en 2026, alors que le coût d’une épicerie serait d'environ 1000$ supplémentaire annuellement pour les familles. Les locataires feront aussi face à des loyers plus élevés, selon les prévisions.

Écoutez Isabelle Thibeault discuter de cette hausse importante du coût de la vie, dimanche, lors de sa chronique économique au micro de Denis Lévesque. 

«Les trois grands postes budgétaires qui prennent le plus de place, c'est le transport, l'habitation et l'alimentation. Puis la seule dépense sur laquelle on a du pouvoir à court terme, c'est l'alimentation, parce qu'on a signé un contrat hypothécaire, parce qu'on a signé un contrat de location. Les gens sont coincés, ça c'est clair!»

Isabelle Thibeault

