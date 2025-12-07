Les paniers d’épicerie sont plus chers que jamais et l'insécurité alimentaire touche près de 20% de la population québécoise.

La situation ne semble pas en voie de s'améliorer en 2026, alors que le coût d’une épicerie serait d'environ 1000$ supplémentaire annuellement pour les familles. Les locataires feront aussi face à des loyers plus élevés, selon les prévisions.

Écoutez Isabelle Thibeault discuter de cette hausse importante du coût de la vie, dimanche, lors de sa chronique économique au micro de Denis Lévesque.