La 27e édition du Gala Québec Cinéma, qui honore l'excellence du cinéma québécois, avait lieu dimanche soir avec l'humoriste Phil Roy à l'animation.
C'est le film «Une langue universelle» qui a été sacré grand gagnant de la soirée. Le long métrage de Matthew Rankin a remporté cinq prix, dont celui du meilleur film.
Qui sont les autres gagnants de la soirée?
Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, lundi, à l'émission Lagacé le matin.
«Une langue universelle, c'est un bon film, c'est un film éclaté, absurde. 13e position des meilleurs films de l'année du magazine Rolling Stone, toutes origines confondues. Mais, ce n'est pas un film qui a fait un gros box-office. On parle de près de 300 000$. Je comprends que les gens à la maison ne se sentent pas très concernés quand il regarde un gala comme hier.»