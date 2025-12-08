La 27e édition du Gala Québec Cinéma, qui honore l'excellence du cinéma québécois, avait lieu dimanche soir avec l'humoriste Phil Roy à l'animation.

C'est le film «Une langue universelle» qui a été sacré grand gagnant de la soirée. Le long métrage de Matthew Rankin a remporté cinq prix, dont celui du meilleur film.

Qui sont les autres gagnants de la soirée?

