Société
Ivresse chez les animaux

Un raton laveur tombe complètement ivre dans un magasin d'alcool en Virginie

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 décembre 2025 09:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin Carli
Martin Carli
Un raton laveur tombe complètement ivre dans un magasin d'alcool en Virginie
Martin Carli / Cogeco Média

Un raton laveur qui est entré par effraction dans un magasin d'alcool aux États-Unis est tombé complètement ivre dans les toilettes de l'établissement.

Les humains ne sont donc pas les seuls à être attirés vers l'alcool! 

Écoutez Martin Carli, docteur en science neurologique et coanimateur de Génial! à Télé-Québec, discuter de cette anecdote au micro de Patrick Lagacé. 

« Il était vraiment en état d'ébriété. On l'a emmené dans un refuge, ça a pris une heure et demie pour qu'il dégrise avant qu'on le relâche dans la nature. C'est vraiment une drôle d'anecdote! »

Martin Carli







