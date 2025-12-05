Ivresse chez les animaux

Un raton laveur qui est entré par effraction dans un magasin d'alcool aux États-Unis est tombé complètement ivre dans les toilettes de l'établissement.
Les humains ne sont donc pas les seuls à être attirés vers l'alcool!
Écoutez Martin Carli, docteur en science neurologique et coanimateur de Génial! à Télé-Québec, discuter de cette anecdote au micro de Patrick Lagacé.
« Il était vraiment en état d'ébriété. On l'a emmené dans un refuge, ça a pris une heure et demie pour qu'il dégrise avant qu'on le relâche dans la nature. C'est vraiment une drôle d'anecdote! »