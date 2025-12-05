Les Canadiens de Montréal joueront un match extérieur dans le cadre de la Classique Héritage de la LNH, le 25 octobre prochain, face aux Jets, à Winnipeg.

La nouvelle a été dévoilée accidentellement jeudi après-midi par la LNH, après une publication en ligne qui dévoilait les détails entourant l'événement.

Ce sera le premier match extérieur du Tricolore en neuf ans.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, vendredi, à l'émission Lagacé le matin.

Le match sera disputé au Princess Auto Stadium, où s'est déroulée la Coupe Grey, il y a quelques semaines.

