Justice et faits divers
Somptueuse demeure

Incendie du manoir de l'ex-patron de Pornhub: un deuxième suspect arrêté

par 98.5

le 5 décembre 2025 06:00

Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un deuxième suspect, Mohamed Aymen Tayeb, 28 ans, a été arrêté en lien avec l'incendie du manoir de l’ex-patron du site pornographique Pornhub survenu en avril 2021.

La somptueuse demeure en construction, située dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, appartenait à Feras Antoon, l'un des dirigeants de Pornhub à l'époque.

Écoutez les détails fournis par la chroniqueuse Bénédicte Lebel, vendredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Opération policière majeure contre un réseau de fraude et de recel de cellulaires à Laval;
  • Arrestation de deux proxénètes qui recrutaient sur Tinder.

