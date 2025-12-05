Un deuxième suspect, Mohamed Aymen Tayeb, 28 ans, a été arrêté en lien avec l'incendie du manoir de l’ex-patron du site pornographique Pornhub survenu en avril 2021.

La somptueuse demeure en construction, située dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, appartenait à Feras Antoon, l'un des dirigeants de Pornhub à l'époque.

Écoutez les détails fournis par la chroniqueuse Bénédicte Lebel, vendredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés