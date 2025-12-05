Chronique réseaux sociaux

 Aller au contenu
Petit guide de l'étiquette pour faire bonne figure au party de bureau!

par 98.5

le 5 décembre 2025 07:14

Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
C'est maintenant la saison des partys de bureau! / Prostock-studio / Adobe Stock

C'est maintenant la saison des partys de bureau! Comment éviter de faire mauvaise figure auprès de ses collègues lors de ce type d'événement corporatif?

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle donner quelques conseils qu'il a obtenus auprès de la spécialiste en étiquette Isabelle Moreau.

«D'abord, la présence et la ponctualité. La présence est très importante. Il y a des gens qui ont pris le temps d'organiser ça. Soyez là! C'est la première affaire, même si c'est juste pour aller faire acte de présence. Surtout que des fois, il y en a qui n'ont même pas de party.»

Frédéric Labelle

