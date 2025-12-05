Chronique réseaux sociaux

C'est maintenant la saison des partys de bureau! Comment éviter de faire mauvaise figure auprès de ses collègues lors de ce type d'événement corporatif?
Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle donner quelques conseils qu'il a obtenus auprès de la spécialiste en étiquette Isabelle Moreau.
«D'abord, la présence et la ponctualité. La présence est très importante. Il y a des gens qui ont pris le temps d'organiser ça. Soyez là! C'est la première affaire, même si c'est juste pour aller faire acte de présence. Surtout que des fois, il y en a qui n'ont même pas de party.»