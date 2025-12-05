Québec a lancé ses premières invitations dans le cadre de son nouveau Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), qui a remplacé le Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

Cogeco Nouvelles a appris que 1870 personnes, qui ont rempli une déclaration d'intérêt, vont recevoir au cours des prochains jours une invitation pour être immigrants permanents.

De ce nombre, 402 candidats détiennent un diplôme d'étude d'une institution québécoise, 650 ont été invités parce qu'elles résident à l'extérieur de la CMM et 800 personnes exercent un emploi dans des secteurs en pénurie de main d'oeuvre comme la santé, l'éducation, la petite enfance, la construction et le génie.



Québec estime que le PSTQ est mieux adapté aux besoins du Québec puisqu'il permet de cibler les candidats à l'immigration permanente en fonction des besoins du Québec.

On s'attend à ce que 29 000 personnes reçoivent une telle invitation au cours de la prochaine année.