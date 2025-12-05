 Aller au contenu
Politique
Impasse entre les médecins et le gouvernement

Discuter avec le Dr Amyot : «Si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on va faire»

La présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a annoncé jeudi que les négociations avec le gouvernement étaient rompues. 

La présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, s’est dite surprise par cette annonce, jugeant que, malgré les discussions serrées, la table de négociations n’était pas cassée, du point de vue du gouvernement. 

Écoutez la ministre s'exprimer sur le sujet, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

Elle répond d'abord à la demande du président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot, reçue également au micro de Patrick Lagacé, de discuter avec elle directement lors d'une rencontre.

«Si ça peut faire en sorte de mieux se comprendre, d'aplanir les difficultés et de s'entendre sur les objectifs et les engagements qui doivent être présents de part et d'autre pour garantir une augmentation de la prise en charge des Québécois, bien, parlons-nous, soyons clairs, puis arrivons à une conclusion. Je pense que les communications fluides, c'est quand t'es face à l'autre partie. Alors, si c'est ça qu'il faut faire pour essayer de régler les problématiques, c'est ce qu'on va faire.»

France-Élaine Duranceau

