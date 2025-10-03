Nouveau ballon de la Coupe du monde

Le nouveau ballon d'Adidas pour la Coupe du monde 2026 a été dévoilé, intégrant une puce technologique pour suivre la vélocité et les touches.

Par ailleurs, Jérôme Meary, agent de liaison MLS, évoque l’ambition renouvelée du CF Montréal après une saison historique difficile à domicile (11 points), avec des recrutements et l’espoir d’améliorer l’effectif pour 2026, afin de raviver l’enthousiasme des partisans au Stade Saputo.

Écoutez Patrice Bernier, expert soccer chez Cogeco Média, discuter de l'actualité soccer, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.