 Aller au contenu
Soccer
Bilan de première saison

«Mission accomplie»: les Roses créent une culture, mais visent plus d'offensive

par 98.5

0:00
9:28

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 novembre 2025 20:19

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Patricia Ann Beaulieu
Patricia Ann Beaulieu
«Mission accomplie»: les Roses créent une culture, mais visent plus d'offensive
Patricia Ann Beaulieu / Cogeco Média

Les Roses de Montréal ont dressé un bilan très positif de leur première saison en Super Ligue du Nord, la qualifiant de «mission accomplie».

Patricia-Ann Beaulieu rapporte les propos de la directrice sportive de l'équipe ainsi que l'ailière des Roses Mégane Sauvé. 

La directrice sportive Marinette Pichon a cependant insisté sur le manque d'opportunisme et la nécessité d'élever le niveau professionnel des joueuses en vue de 2026. Elle travaille déjà à recruter de nouvelles attaquantes.

La capitaine Mégane Sauvé a reconnu qu'elles avaient «manqué de finesse» devant le filet, mais que l'équipe est prête à apprendre.

Écoutez Patricia-Ann Beaulieu, spécialiste du soccer féminin à Cogeco Média, faire le bilan des Roses, l'équipe montréalaise de la Super Ligue du Nord, mardi avec Mario Langlois.  

Vous aimerez aussi

Les éliminatoires se poursuivent dans la MLS: qui l'emportera?
Les amateurs de sports
Les éliminatoires se poursuivent dans la MLS: qui l'emportera?
0:00
6:06
«À 24 ans, j'ai négocié le plus gros contrat de l'histoire de la MLS»
Les amateurs de sports
«À 24 ans, j'ai négocié le plus gros contrat de l'histoire de la MLS»
0:00
21:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Angut, un livre qui retrace l'engagement de Joé Juneau
Rattrapage
Auprès des communautés autochtones
Angut, un livre qui retrace l'engagement de Joé Juneau
«Notre objectif final se joue samedi» -Marco Iadeluca
Rattrapage
Les Carabins à la coupe Vanier
«Notre objectif final se joue samedi» -Marco Iadeluca
Quels joueurs des Canadiens ont la meilleure vitesse de pointe?
Rattrapage
Hockey
Quels joueurs des Canadiens ont la meilleure vitesse de pointe?
LeBron James a fait un retour avec les Lakers
Rattrapage
Basketball
LeBron James a fait un retour avec les Lakers
Une première participation en 52 ans pour Haïti
Rattrapage
Coupe du monde 2026
Une première participation en 52 ans pour Haïti
«Le métro de Montréal aurait pu passer entre ses jambes» -José Théodore
Rattrapage
Dobes, lors du but décisif des Blue Jackets
«Le métro de Montréal aurait pu passer entre ses jambes» -José Théodore
«Il ne nous a pas manqué grand-chose: on n’a juste pas été opportunistes»
Rattrapage
La défaite à la coupe Grey
«Il ne nous a pas manqué grand-chose: on n’a juste pas été opportunistes»
Zachary Bolduc, la clé de l'équation?
Rattrapage
Changements de trios des Canadiens
Zachary Bolduc, la clé de l'équation?
L'urgence pour le CH: «C'est de savoir qu'est-ce qu'on a, avant de peaufiner»
Rattrapage
Table ronde de la LNH
L'urgence pour le CH: «C'est de savoir qu'est-ce qu'on a, avant de peaufiner»
«Mike Matheson, c'est le joueur le plus utilisé de la Ligue nationale»
Rattrapage
Lendemain de défaite en prolongation pour le CH
«Mike Matheson, c'est le joueur le plus utilisé de la Ligue nationale»
Le Canadien sauve un point, mais la crise de confiance des gardiens persiste
Rattrapage
Les Amateurs de sports
Le Canadien sauve un point, mais la crise de confiance des gardiens persiste
«J’ai aimé Slafkovsky: on l'a vu souvent dans le trafic, devant le filet»
Rattrapage
Les amateurs de sports
«J’ai aimé Slafkovsky: on l'a vu souvent dans le trafic, devant le filet»
Alexander se blâme: «J'ai joué le pire match de ma carrière»
Rattrapage
Échos des Alouettes, lendemain de Coupe Grey
Alexander se blâme: «J'ai joué le pire match de ma carrière»
Alouettes: «C'était une mauvaise prestation défensive, assurément»
Rattrapage
Analyse de la Coupe Grey
Alouettes: «C'était une mauvaise prestation défensive, assurément»