Bilan de première saison

Les Roses de Montréal ont dressé un bilan très positif de leur première saison en Super Ligue du Nord, la qualifiant de «mission accomplie».

Patricia-Ann Beaulieu rapporte les propos de la directrice sportive de l'équipe ainsi que l'ailière des Roses Mégane Sauvé.

La directrice sportive Marinette Pichon a cependant insisté sur le manque d'opportunisme et la nécessité d'élever le niveau professionnel des joueuses en vue de 2026. Elle travaille déjà à recruter de nouvelles attaquantes.

La capitaine Mégane Sauvé a reconnu qu'elles avaient «manqué de finesse» devant le filet, mais que l'équipe est prête à apprendre.

Écoutez Patricia-Ann Beaulieu, spécialiste du soccer féminin à Cogeco Média, faire le bilan des Roses, l'équipe montréalaise de la Super Ligue du Nord, mardi avec Mario Langlois.