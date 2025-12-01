Encore des surprises dans la NFL

Il y a toujours des surprises lors des matchs de la NFL durant un week-end. Mais il y a aussi des saisons qui sont en soi des surprises et la campagne 2025 comme drôlement à ressembler à ça.
Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno Heppell, commenter le tout auprès de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Des victoires inattendues des Panthers sur les Rams et des Bears sur les Eagles lors de la longue fin de semaine;
- La parité est une réalité, plus que jamais, dans le circuit;
- Qui gagnera le Super Bowl? Bien malin qui pourrait prédire lidentité des deux équipes qui vont s'affronter;
- La performance décevante d’Aaron Rodgers, des Steelers, contre les Bills;
- Les du duel Patriots-Giants et les blessures et changements stratégiques.