Football
Encore des surprises dans la NFL

«Bien malin celui qui peut prédire qui ira au Super Bowl» -Bruno Heppell

par 98.5 Sports

0:00
8:24

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 décembre 2025 19:12

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Bruno Heppell
Bruno Heppell
«Bien malin celui qui peut prédire qui ira au Super Bowl» -Bruno Heppell
Bruno Heppell / Cogeco Média

Il y a toujours des surprises lors des matchs de la NFL durant un week-end. Mais il y a aussi des saisons qui sont en soi des surprises et la campagne 2025 comme drôlement à ressembler à ça.

Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno  Heppell, commenter le tout auprès de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Des victoires inattendues des Panthers sur les Rams et des Bears sur les Eagles lors de la longue fin de semaine;
  • La parité est une réalité, plus que jamais, dans le circuit;
  • Qui gagnera le Super Bowl? Bien malin qui pourrait prédire lidentité des deux équipes qui vont s'affronter;
  • La performance décevante d’Aaron Rodgers, des Steelers, contre les Bills;
  • Les du duel Patriots-Giants et les blessures et changements stratégiques.

«Notre objectif final se joue samedi» -Marco Iadeluca
Les amateurs de sports
«Notre objectif final se joue samedi» -Marco Iadeluca
0:00
9:18
Des duels épiques au football
Lagacé le matin
Des duels épiques au football
0:00
4:54

