Société
Un manque de loyauté envers le Québec?

PSPP fustige des artistes: «Pourquoi se mettre à dos ce milieu-là?»

le 4 décembre 2025 06:28

PSPP fustige des artistes: «Pourquoi se mettre à dos ce milieu-là?»
Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ne s’est pas fait des amis dans le milieu culturel mercredi. 

Dans une publication sur les réseaux sociaux, puis lors d’un point de presse, il a fustigé les porte-paroles du milieu qui ont louangé Marc Miller, nommé ministre de la Culture à Ottawa. 

Selon lui, ce soutien est un manque de loyauté envers le Québec alors que Marc Miller nie le déclin du français et de la culture québécoise.

Paul St-Pierre Plamondon a ajouté que les porte-paroles des artistes devraient sortir de leur aplaventrisme et agir de manière cohérente. 

Écoutez Patrick Lagacé qui réagit à cette sortie du chef du Parti québécois lors de son tour d’horizon de l’actualité.

«Je ne sais pas où veut en venir Paul St-Pierre Plamondon avec ces déclarations-là. Le milieu culturel, souvent, les artistes individuellement quand ils prennent position, c’est très largement en faveur de la souveraineté. Pourquoi se mettre à dos ce milieu-là?»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Québec veut abolir 5 000 postes dans la fonction publique d’ici 2027;
  • De plus en plus d’éducatrices en garderie au Québec sont non qualifiées;
  • Cododo: rapport d’un coroner sur le décès accidentel d’un bébé de 23 jours;
  • Les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans;
  • Les pilotes d’Air Transat se dotent d’un mandat de grève;
  • Nouvelle halte-chaleur près d’une école à Montréal;
  • Des jeunes filtrés à l’entrée des commerces;
  • Fraude amoureuse: il croyait sortir avec Lara Fabian;
  • Mort de Matthew Perry: un médecin condamné à 30 mois de prison.

