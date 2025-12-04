Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ne s’est pas fait des amis dans le milieu culturel mercredi.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, puis lors d’un point de presse, il a fustigé les porte-paroles du milieu qui ont louangé Marc Miller, nommé ministre de la Culture à Ottawa.

Selon lui, ce soutien est un manque de loyauté envers le Québec alors que Marc Miller nie le déclin du français et de la culture québécoise.

Paul St-Pierre Plamondon a ajouté que les porte-paroles des artistes devraient sortir de leur aplaventrisme et agir de manière cohérente.

