Malgré le dérèglement climatique

L'hiver qui approche risque d'être plutôt froid, selon les météorologues.

Attention, alerte toutefois la chroniqueuse Katia Gagnon, en raison du dérèglement climatique, nos hivers passeront de -7 degrés Celcius en moyenne à -3,8 degrés.

Écoutez la chronique de Katia Gagnon à ce sujet dans l'émission Le Québec maintenant, mercredi.

Tant les patinoires que les centres de ski de fond et de ski alpin risquent de devenir de moins en moins accessibles, explique-t-elle, bien que cette saison puisse être favorable aux Québécois en terme de sport.