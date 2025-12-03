Paul St-Pierre Plamondon assume sa fronde envers la partie du milieu de la culture au Québec qui a salué la nomination de Marc Miller comme ministre de la Culture et de l'Identité canadienne.

«C'est venu me chercher», avoue le chef du Parti québécois.

«La vacuité intellectuelle et l’aplaventrisme d’une partie substantielle du milieu culturel québécois sont franchement gênants, j’ai honte», a écrit Paul St-Pierre Plamondon mercredi sur les réseaux sociaux.

Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, donner son avis sur la question au micro de Philippe Cantin, mercredi.

Selon lui, «les gens» du milieu culturel québécois ont les mains injustement liées aux subventions qu'ils reçoivent du gouvernement fédéral.