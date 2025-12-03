Paul St-Pierre Plamondon assume sa fronde envers la partie du milieu de la culture au Québec qui a salué la nomination de Marc Miller comme ministre de la Culture et de l'Identité canadienne.
«C'est venu me chercher», avoue le chef du Parti québécois.
«La vacuité intellectuelle et l’aplaventrisme d’une partie substantielle du milieu culturel québécois sont franchement gênants, j’ai honte», a écrit Paul St-Pierre Plamondon mercredi sur les réseaux sociaux.
Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, donner son avis sur la question au micro de Philippe Cantin, mercredi.
Selon lui, «les gens» du milieu culturel québécois ont les mains injustement liées aux subventions qu'ils reçoivent du gouvernement fédéral.
«Suivant 1995, Jean Chrétien a décidé de financer, d'empiéter nos champs de compétence fondamentaux, qui sont l'université et la culture. Et les gens maintenant sont tous assujettis à ces subventions-là et à l'idéologie qu'impose le fédéral pour obtenir la subvention, ce qui amène les gens à des comportements qui, de mon point de vue, sont déloyaux, ne sont pas en ligne avec l'intérêt du Québec et l'intérêt de la culture.»