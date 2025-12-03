Le PQ en hausse dans les sondages

Le Parti Québécois est la formation politique qui profite le plus de la crise qui secoue le parti libéral du Québec.

Le parti de Paul St-Pierre Plamondon est encore en tête dans les sondages avec 39% des intentions de vote si des élections devaient se tenir en ce moment, selon la firme de sondage Léger. Cela correspond à leur plus fort score depuis quinze ans.

