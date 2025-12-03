L'insécurité alimentaire touche désormais un Québécois sur cinq, un taux qui a presque doublé depuis 2019.

Cette situation affecte particulièrement les locataires et les personnes qui travaillent, mais qui ont de la difficulté à se nourrir et à nourrir leurs enfants convenablement.

En discutant de la Grande guignolée des médias, dont il est l'un des porte-parole, Luc Ferrandez a exposé le climat de misère que cela engendre et les solutions possibles.

Écoutez le coup de gueule de notre chroniqueur à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.