 Aller au contenu
Hockey
Défaite de 5 à 2 face aux Sénateurs

Les défenseurs des Canadiens sont-ils trop petits?

par 98.5

0:00
6:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 décembre 2025 09:10

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dany Dubé
Dany Dubé

et autres

Les défenseurs des Canadiens sont-ils trop petits?
Dany Dubé / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont perdu par la marque de 5 à 2 mardi soir face aux Sénateurs d’Ottawa et les critiques fusent concernant la défense du Tricolore. 

Est-ce que les défenseurs du CH sont trop petits? C’est une des questions soulevées par Dany Dubé. 

Écoutez l’analyste des matchs des Canadiens de Montréal à Cogeco Média en discuter avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé. 

Il souligne que deux des défenseurs du Tricolore, Lane Hutson et Alexandre Carrier, font partie des 30 plus petits défenseurs de la Ligue nationale de hockey.

Dany Dubé commente également les performances du gardien de but Samuel Montembeault.

Vous aimerez aussi

Canadiens de Montréal: pas moins de 15 matchs en décembre
Le hockey des Canadiens
Canadiens de Montréal: pas moins de 15 matchs en décembre
0:00
2:01
CH-Sénateurs: «Tkachuk faisait la pluie et le beau temps»
Lagacé le matin
CH-Sénateurs: «Tkachuk faisait la pluie et le beau temps»
0:00
5:04

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Tel-Jeunes: «On a remarqué une hausse de 20% en un an»
Rattrapage
Santé mentale
Tel-Jeunes: «On a remarqué une hausse de 20% en un an»
Legault et le 3e lien: «Mais qu’est-ce qui arrive à ce pauvre homme?»
Rattrapage
Nouvelle version déposée sous peu
Legault et le 3e lien: «Mais qu’est-ce qui arrive à ce pauvre homme?»
Pourquoi l'insécurité alimentaire augmente-elle au Québec?
Rattrapage
Grande guignolée des médias
Pourquoi l'insécurité alimentaire augmente-elle au Québec?
Bilans musicaux: quelle est la chanson la plus écoutée en 2025?
Rattrapage
Apple Music et Spotify
Bilans musicaux: quelle est la chanson la plus écoutée en 2025?
TikTok: une Québécoise devient virale bien malgré elle
Rattrapage
Son pot de sauce explose dans sa cuisine
TikTok: une Québécoise devient virale bien malgré elle
L'IA est un «assistant, un complément du conseiller en voyage»
Rattrapage
De plus en plus utilisée
L'IA est un «assistant, un complément du conseiller en voyage»
Grève à la STM: «Ça risque d’être très imprévisible pour la clientèle»
Rattrapage
Employés d’entretien
Grève à la STM: «Ça risque d’être très imprévisible pour la clientèle»
Sites de revente de billets: Québec veut mettre fin aux «pratiques malhonnêtes»
Rattrapage
Projet de loi 10
Sites de revente de billets: Québec veut mettre fin aux «pratiques malhonnêtes»
Bulletin de 4e année exigé: «C’est tôt pour mettre ce fardeau sur des jeunes»
Rattrapage
Critères d’admission au secondaire
Bulletin de 4e année exigé: «C’est tôt pour mettre ce fardeau sur des jeunes»
Extorsion à Laval: «C'est répandu, c'est pourquoi on doit agir massivement»
Rattrapage
«Les Grecs de Chomedey» en mènent large
Extorsion à Laval: «C'est répandu, c'est pourquoi on doit agir massivement»
«Il y a une culture de corruption organisationnelle au PLQ» -Alex Boissonneault
Rattrapage
Financement
«Il y a une culture de corruption organisationnelle au PLQ» -Alex Boissonneault
La Banque Laurentienne vendue: «Ça va être une amélioration pour les clients»
Rattrapage
L'institution change de main
La Banque Laurentienne vendue: «Ça va être une amélioration pour les clients»
PLQ: «Ce qui a pris 7 ans à rebâtir s’est détruit en 7 jours»
Rattrapage
Expulsion de Rizqy et nouveau sondage
PLQ: «Ce qui a pris 7 ans à rebâtir s’est détruit en 7 jours»
Spécial «Interdit» | L'énigme du mercredi 3 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Interdit» | L'énigme du mercredi 3 décembre