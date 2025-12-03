Défaite de 5 à 2 face aux Sénateurs

Les Canadiens de Montréal ont perdu par la marque de 5 à 2 mardi soir face aux Sénateurs d’Ottawa et les critiques fusent concernant la défense du Tricolore.

Est-ce que les défenseurs du CH sont trop petits? C’est une des questions soulevées par Dany Dubé.

Écoutez l’analyste des matchs des Canadiens de Montréal à Cogeco Média en discuter avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé.

Il souligne que deux des défenseurs du Tricolore, Lane Hutson et Alexandre Carrier, font partie des 30 plus petits défenseurs de la Ligue nationale de hockey.

Dany Dubé commente également les performances du gardien de but Samuel Montembeault.