Critères d’admission au secondaire

Bulletin de 4e année exigé: «C’est tôt pour mettre ce fardeau sur des jeunes»

le 3 décembre 2025 08:27

Bulletin de 4e année exigé: «C’est tôt pour mettre ce fardeau sur des jeunes»
Des écoles secondaires exigent désormais le bulletin de 4e année pour l’admission des élèves. / Adobe Stock

Des écoles secondaires exigent désormais le bulletin de 4e année pour l’admission des élèves. 

Selon La Presse, cette pratique est en cours dans plusieurs écoles privées, mais elle serait aussi présente dans des écoles publiques, notamment celles qui offrent le programme d’éducation internationale. 

Plusieurs acteurs du réseau scolaire se disent inquiets de cette nouvelle exigence, se questionnant à savoir si c’est trop tôt pour évaluer un jeune. 

Écoutez à ce sujet Isabelle Plante, professeure de didactique à la faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, à l’émission Lagacé le matin.

«C’est excessivement tôt, même en cinquième année, c’est tôt pour mettre ce fardeau-là sur les épaules de jeunes personnes qui tentent de faire de leur mieux et qui reçoivent toute cette pression. [...] Le problème avec cette pratique, c’est qu’on valorise la note pour la note elle-même et non pour le reflet de l’apprentissage qu'est censé être une note.»

Isabelle Plante

