Critères d’admission au secondaire

Des écoles secondaires exigent désormais le bulletin de 4e année pour l’admission des élèves.

Selon La Presse, cette pratique est en cours dans plusieurs écoles privées, mais elle serait aussi présente dans des écoles publiques, notamment celles qui offrent le programme d’éducation internationale.

Plusieurs acteurs du réseau scolaire se disent inquiets de cette nouvelle exigence, se questionnant à savoir si c’est trop tôt pour évaluer un jeune.

Écoutez à ce sujet Isabelle Plante, professeure de didactique à la faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, à l’émission Lagacé le matin.