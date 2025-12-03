Québec veut mettre fin aux «pratiques malhonnêtes» dans les sites de revente de billets et les abonnements en ligne.

Écoutez le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette expliquer le projet de loi 10, mercredi, à Lagacé le matin.

Le ministre a expliqué qu'il souhaite ramener «de l'équité dans la relation commerciale» entre les entreprises et les citoyens.

Concernant la revente de billets, le projet de loi ne rendra pas cette pratique illégale, mais introduira plus de transparence et de règles.

Notamment, si la revente du billet se fait à un prix supérieur au prix initial, il faudra obtenir le «consentement du producteur de spectacle».

L'objectif est de contrer les «parasites» qui collectent de l'argent sur le dos des artistes et des producteurs. De plus, les sites de revente devront indiquer clairement qu'ils ne sont pas la billetterie officielle, afficher le prix régulier du billet pour que le consommateur connaisse la différence qu'il paie, et identifier le propriétaire du billet.

Pour les abonnements en ligne, la loi vise à mettre fin aux «labyrinthes informatiques» nécessaires pour se désabonner. Les entreprises devront offrir un bouton facilement repérable pour annuler.