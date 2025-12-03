 Aller au contenu
Société
Projet de loi 10

Sites de revente de billets: Québec veut mettre fin aux «pratiques malhonnêtes»

par 98.5

0:00
11:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 décembre 2025 08:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Sites de revente de billets: Québec veut mettre fin aux «pratiques malhonnêtes»
Simon Jolin-Barrette / La Presse Canadienne

Québec veut mettre fin aux «pratiques malhonnêtes» dans les sites de revente de billets et les abonnements en ligne.

Écoutez le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette expliquer le projet de loi 10, mercredi, à Lagacé le matin.

Le ministre a expliqué qu'il souhaite ramener «de l'équité dans la relation commerciale» entre les entreprises et les citoyens.

Concernant la revente de billets, le projet de loi ne rendra pas cette pratique illégale, mais introduira plus de transparence et de règles.

Notamment, si la revente du billet se fait à un prix supérieur au prix initial, il faudra obtenir le «consentement du producteur de spectacle».

L'objectif est de contrer les «parasites» qui collectent de l'argent sur le dos des artistes et des producteurs. De plus, les sites de revente devront indiquer clairement qu'ils ne sont pas la billetterie officielle, afficher le prix régulier du billet pour que le consommateur connaisse la différence qu'il paie, et identifier le propriétaire du billet.

Pour les abonnements en ligne, la loi vise à mettre fin aux «labyrinthes informatiques» nécessaires pour se désabonner. Les entreprises devront offrir un bouton facilement repérable pour annuler.

Vous aimerez aussi

Bulletin de 4e année exigé: «C’est tôt pour mettre ce fardeau sur des jeunes»
Lagacé le matin
Bulletin de 4e année exigé: «C’est tôt pour mettre ce fardeau sur des jeunes»
0:00
8:02
TikTok: une Québécoise devient virale bien malgré elle
Lagacé le matin
TikTok: une Québécoise devient virale bien malgré elle
0:00
3:26

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Bilans musicaux: quelle est la chanson la plus écoutée en 2025?
Rattrapage
Apple Music et Spotify
Bilans musicaux: quelle est la chanson la plus écoutée en 2025?
TikTok: une Québécoise devient virale bien malgré elle
Rattrapage
Son pot de sauce explose dans sa cuisine
TikTok: une Québécoise devient virale bien malgré elle
L'IA est un «assistant, un complément du conseiller en voyage»
Rattrapage
De plus en plus utilisée
L'IA est un «assistant, un complément du conseiller en voyage»
Grève à la STM: «Ça risque d’être très imprévisible pour la clientèle»
Rattrapage
Employés d’entretien
Grève à la STM: «Ça risque d’être très imprévisible pour la clientèle»
Bulletin de 4e année exigé: «C’est tôt pour mettre ce fardeau sur des jeunes»
Rattrapage
Critères d’admission au secondaire
Bulletin de 4e année exigé: «C’est tôt pour mettre ce fardeau sur des jeunes»
Extorsion à Laval: «C'est répandu, c'est pourquoi on doit agir massivement»
Rattrapage
«Les Grecs de Chomedey» en mènent large
Extorsion à Laval: «C'est répandu, c'est pourquoi on doit agir massivement»
«Il y a une culture de corruption organisationnelle au PLQ» -Alex Boissonneault
Rattrapage
Financement
«Il y a une culture de corruption organisationnelle au PLQ» -Alex Boissonneault
La Banque Laurentienne vendue: «Ça va être une amélioration pour les clients»
Rattrapage
L'institution change de main
La Banque Laurentienne vendue: «Ça va être une amélioration pour les clients»
PLQ: «Ce qui a pris 7 ans à rebâtir s’est détruit en 7 jours»
Rattrapage
Expulsion de Rizqy et nouveau sondage
PLQ: «Ce qui a pris 7 ans à rebâtir s’est détruit en 7 jours»
Spécial «Interdit» | L'énigme du mercredi 3 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Interdit» | L'énigme du mercredi 3 décembre
François Legault veut une poutine santé et ça fait réagir!
Rattrapage
Vidéo publiée sur ses réseaux sociaux
François Legault veut une poutine santé et ça fait réagir!
De nouveaux albums pour Andrea Lindsay et Cruzito
Rattrapage
Artistes canadiens
De nouveaux albums pour Andrea Lindsay et Cruzito
Sondage Léger-Québecor: «Le Jell-O ne pogne pas pour Pablo Rodriguez»
Rattrapage
La crise entourant Marwah Rizqy se poursuit
Sondage Léger-Québecor: «Le Jell-O ne pogne pas pour Pablo Rodriguez»
La police de Laval lance une offensive contre l’extorsion
Rattrapage
Un groupe criminel visé en particulier
La police de Laval lance une offensive contre l’extorsion