La crise entourant Marwah Rizqy se poursuit

Le téléroman Pablo-Marwah, comme l’appelle Patrick Lagacé, se poursuit. Le chef Pablo Rodriguez a annoncé mardi qu’il expulsait finalement Marwah Rizqy du caucus libéral.

Selon lui, le fait que l’ex-cheffe parlementaire refuse de lui parler et d’expliquer sa décision de congédier Geneviève Hinse était la goutte de trop.

Si Pablo Rodriguez passait déjà une mauvaise journée, le nouveau sondage Léger-Québecor n’a rien fait pour aider. Seulement 43 % des militants disent faire davantage confiance au chef libéral dans ce conflit qu’à Marwah Rizqy.

Les intentions de vote pour le Parti libéral du Québec atteignent également 21 %, une chute de six points en trois semaines.

