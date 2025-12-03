 Aller au contenu
Politique provinciale
La crise entourant Marwah Rizqy se poursuit

Sondage Léger-Québecor: «Le Jell-O ne pogne pas pour Pablo Rodriguez»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 décembre 2025 06:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson

et autres

Sondage Léger-Québecor: «Le Jell-O ne pogne pas pour Pablo Rodriguez»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le téléroman Pablo-Marwah, comme l’appelle Patrick Lagacé, se poursuit. Le chef Pablo Rodriguez a annoncé mardi qu’il expulsait finalement Marwah Rizqy du caucus libéral. 

Selon lui, le fait que l’ex-cheffe parlementaire refuse de lui parler et d’expliquer sa décision de congédier Geneviève Hinse était la goutte de trop. 

Si Pablo Rodriguez passait déjà une mauvaise journée, le nouveau sondage Léger-Québecor n’a rien fait pour aider. Seulement 43 % des militants disent faire davantage confiance au chef libéral dans ce conflit qu’à Marwah Rizqy. 

Les intentions de vote pour le Parti libéral du Québec atteignent également 21 %, une chute de six points en trois semaines. 

Écoutez Patrick Lagacé commenter cette saga et plusieurs autres sujets lors de son tour d’horizon de l’actualité. 

Autres sujets abordés

  • Le projet de constitution du ministre Simon Jolin-Barrette et les enjeux liés à l’avortement;
  • La police de Laval s’attaque à la vague d’extorsion sur son territoire;
  • Donald Trump suspend les demandes d’immigration en provenance de 19 pays;
  • Du nouveau en lien avec la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines;
  • La défense du français au coeur d’une chicane Mark Miller-François Legault;
  • Nouvelle grève des employés d’entretien de la STM à venir;
  • La Banque Laurentienne finalement vendue;
  • L’Australie veut interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans;
  • Un avocat de la défense accusé d’avoir harcelé des voisins pendant des mois;
  • Le toit du Stade IGA continue de retenir l’attention;
  • Québec va présenter un projet de loi pour s’attaquer aux sites de revente.

