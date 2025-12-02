Les médecins poursuivront-ils leur métier?

La Dre Gabrielle Grégoire, du Groupe de médecine familial (GMF) de Hudson, est peu optimiste par rapport au futur de sa clinique, qui doit renouveler son bail prochainement.

Le Journal de Montréal révélait plus tôt mardi que l'imposition de la loi 2 par le gouvernement Legault menacerait la fermeture d'au moins 40 cliniques médicales et GMF au Québec.

Écoutez al Dre Gabrielle Grégoire, du Groupe de médecine familial à Hudson en Montérégie, réagir à la loi 2 au micro de Philippe Cantin, mardi.

Au-delà du projet de loi, Mme Grégoire explique que le ras-le-bol des médecins dure depuis plusieurs années, citant notamment le retard dans l'informatisation du système de santé.