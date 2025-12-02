Québec, Montréal et Gatineau

Il est normal que le Québec paie ses tramways plus chers qu'en France selon l'expert en planification des transports, Pierre Barriau, vu son «contexte» particulier.

La Presse révélait mardi matin que le coût du tramway de Besançon en France est 10 fois moindre que celui projeté à Québec.

Cela s'explique notamment par le climat québécois, la taille des rames et des stations, ainsi que les coûts de construction, qui sont essentiellement plus élevés ici que de l'autre côté de l'Atlantique, indique M. Barriau.

Écoutez Pierre Barriau, chargé de cours au département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM et expert en planification des transports, expliquer le tout, à La commission.

D'après lui, un seul appel d'offres devrait être fait par le gouvernement du Québec pour le matériel roulant des tramways de Montréal, Québec et Gatineau réunis.