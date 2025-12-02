Le syndicat se porte à la défense des enseignants

L’Alliance des professeures et professeurs de Montréal a annoncé à ses membres qu’elle se portera à la défense des enseignants de l’école Bedford qui ont vu leur brevet d’enseignement être révoqué.

Dans un message à ses membres, le syndicat indique que le processus mené par les comités d’enquête s’est réalisé dans l’opacité et a privé les enseignants visés d’une représentation adéquate.

Rappelons que 11 enseignants avaient été suspendus après une enquête administrative en raison du climat toxique à l’école Bedford.

L’alliance dit ne pas défendre l’indéfendable, mais certains membres ont été dérangés par cette décision.

