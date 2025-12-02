 Aller au contenu
Justice et faits divers
Les précisions du ministre de la Sécurité publique

Le bracelet antirapprochement: «Ce n'est pas parfait comme service, c'est vrai»

par 98.5

0:00
9:40

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 décembre 2025 07:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le bracelet antirapprochement: «Ce n'est pas parfait comme service, c'est vrai»
Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique / Cogeco Média

Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a dû se défendre sur plusieurs fronts, assurant que le système de bracelets antirapprochement n'est pas infaillible, mais demeure efficace à 96%.

Il a également réfuté les allégations selon lesquelles la réduction de la fréquence des suivis de certains criminels par les agents de probation était une mesure d'austérité budgétaire.

Il affirme que cet allègement visait à réduire la bureaucratie et répondait à une demande des agents eux-mêmes.

Écoutez Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, en discuter avec Patrick Lagacé mardi. 

«Je vous le dis en toute transparence: est-ce qu'on est capable de faire mieux, d'être plus efficace? Est-ce que j'ai demandé à la SQ de revoir sa structure? Est-ce que j'ai demandé de couper un petit peu, d'alléger dans la structure? La réponse, c'est oui.»

Ian Lafrenière

Autre sujet abordé:

  • Les compressions budgétaires à la Sûreté du Québec;
  • Les cas de complaisance des juges envers les criminels.

Vous aimerez aussi

Deux blessés lors d’une altercation: une transaction qui a mal viré?
Lagacé le matin
Deux blessés lors d’une altercation: une transaction qui a mal viré?
0:00
6:24
Un homme sauvagement agressé après avoir offert de l'aide à un inconnu
Lagacé le matin
Un homme sauvagement agressé après avoir offert de l'aide à un inconnu
0:00
4:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Les bienfaits de la musique sur les personnes atteintes de l’Alzheimer
Rattrapage
Documentaire «J’ai souvenir encore»
Les bienfaits de la musique sur les personnes atteintes de l’Alzheimer
Pourquoi les tramways coûtent dix fois moins cher en France qu'au Québec?
Rattrapage
Le coup de gueule de Luc Ferrandez
Pourquoi les tramways coûtent dix fois moins cher en France qu'au Québec?
Réforme du régime syndical: «C’est revanchard de la part de la CAQ»
Rattrapage
Le ministre doit-il reculer?
Réforme du régime syndical: «C’est revanchard de la part de la CAQ»
Le boxeur Derek Pomerleau veut devenir le prochain Georges St-Pierre
Rattrapage
En finale du Grand Prix WBC
Le boxeur Derek Pomerleau veut devenir le prochain Georges St-Pierre
Bilan de Youtube: qu’est-ce qui a retenu l’attention en 2025?
Rattrapage
KPop, Labubu et quelques créateurs québécois
Bilan de Youtube: qu’est-ce qui a retenu l’attention en 2025?
Une vague de froid arrive au Québec
Rattrapage
Sortez manteaux, tuques et mitaines!
Une vague de froid arrive au Québec
Bedford: «Ce qui doit être défendu, c’est le droit à un enseignement de qualité»
Rattrapage
Le syndicat se porte à la défense des enseignants
Bedford: «Ce qui doit être défendu, c’est le droit à un enseignement de qualité»
Propos haineux: le Bloc et les libéraux veulent la fin de l'exemption religieuse
Rattrapage
Code criminel
Propos haineux: le Bloc et les libéraux veulent la fin de l'exemption religieuse
Haltes-chaleur: «On ne peut pas accepter qu’une personne dorme dehors»
Rattrapage
Cellule de crise en itinérance
Haltes-chaleur: «On ne peut pas accepter qu’une personne dorme dehors»
Loi 14: «Je suis ouvert au dialogue, mais…» -Jean Boulet
Rattrapage
Fortement dénoncée par les syndicats
Loi 14: «Je suis ouvert au dialogue, mais…» -Jean Boulet
Une intervention de l'État pour mettre fin aux abonnements et frais abusifs
Rattrapage
Projet de loi du ministre Simon Jolin-Barrette
Une intervention de l'État pour mettre fin aux abonnements et frais abusifs
«Il y a des gens dans l’entourage du PLQ qui se pensaient tout permis»
Rattrapage
Un militant cherchait des prête-noms
«Il y a des gens dans l’entourage du PLQ qui se pensaient tout permis»
Spécial «Interdit» | L'énigme du mardi 2 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Interdit» | L'énigme du mardi 2 décembre
Primeau reçoit Legault: «C’est ni complaisant, ni une entrevue serrée»
Rattrapage
Longue entrevue du premier ministre
Primeau reçoit Legault: «C’est ni complaisant, ni une entrevue serrée»