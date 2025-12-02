Les précisions du ministre de la Sécurité publique

Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a dû se défendre sur plusieurs fronts, assurant que le système de bracelets antirapprochement n'est pas infaillible, mais demeure efficace à 96%.

Il a également réfuté les allégations selon lesquelles la réduction de la fréquence des suivis de certains criminels par les agents de probation était une mesure d'austérité budgétaire.

Il affirme que cet allègement visait à réduire la bureaucratie et répondait à une demande des agents eux-mêmes.

Écoutez Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, en discuter avec Patrick Lagacé mardi.