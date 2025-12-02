La loi 14 du gouvernement du Québec qui vient limiter le droit de grève est entrée en vigueur dimanche. Celle-ci est fortement dénoncée par les syndicats.

Non seulement elle donne le pouvoir au gouvernement de mettre fin à une grève ou à un lock-out si les impacts sur la population sont trop importants, elle permet également à Québec d’imposer un arbitrage dans le cadre de certains conflits de travail qui s’éternisent.

Écoutez le ministre du Travail Jean Boulet défendre sa loi au micro de Patrick Lagacé, mardi.

Il souligne que la grève dans le transport en commun à Montréal est un parfait exemple de la pertinence de la loi 14.