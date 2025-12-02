Nouveau chapitre dans la crise au sein du Parti libéral du Québec: Le Journal de Montréal révèle qu’un militant cherchait des prête-noms pour le PLQ pendant la course à la direction du parti.

Selon des textos, ce dernier aurait sollicité un entrepreneur pour qu’il donne 500 $ à la campagne de Pablo Rodriguez en faisant miroiter des faveurs en retour. Il indiquait chercher des gens au Québec pouvant donner pour lui.

Rien n’indique que le chef était au courant de cette situation.

Écouter Jonathan Trudeau réagir à ces nouvelles révélations, au micro de Patrick Lagacé, mardi.