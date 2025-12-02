Nouveau chapitre dans la crise au sein du Parti libéral du Québec: Le Journal de Montréal révèle qu’un militant cherchait des prête-noms pour le PLQ pendant la course à la direction du parti.
Selon des textos, ce dernier aurait sollicité un entrepreneur pour qu’il donne 500 $ à la campagne de Pablo Rodriguez en faisant miroiter des faveurs en retour. Il indiquait chercher des gens au Québec pouvant donner pour lui.
Rien n’indique que le chef était au courant de cette situation.
Écouter Jonathan Trudeau réagir à ces nouvelles révélations, au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«Ça rappelle qu’il y a des gens dans l’entourage du PLQ qui jadis faisaient du financement et se pensaient tout permis. Ça ramène le spectre d’un parti qui fait du fling-flang.»
Autres sujets abordés:
- Petit remaniement au Conseil des ministres de Mark Carney: Jonathan Trudeau distribue fleurs… et pots;
- Geneviève Biron, PDG de Santé Québec, ne veut pas se mouiller concernant la Loi 2.