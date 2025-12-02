Longue entrevue du premier ministre

L’entrepreneur Olivier Primeau ne s’est jamais gêné pour commenter l’actualité politique sur ses réseaux sociaux, mais depuis la dernière campagne électorale au fédéral, il multiplie les entrevues avec des politiciens.

Cette fois-ci, c’est au tour du premier ministre du Québec, François Legault, de s’asseoir avec Olivier Primeau. L’entrevue dure une heure trente et traite de plusieurs sujets d’actualité, dont la saga avec les médecins et les récentes sorties de Magali Picard, présidente de la FTQ.

Écoutez Frédéric Labelle partager son impression de cette entrevue au micro de Patrick Lagacé.

