D’autres révélations du Journal de Montréal risquent de faire passer une mauvaise journée au chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez.

Le quotidien a dévoilé mardi qu’un militant cherchait des prête-noms pour le PLQ. Un entrepreneur aurait donné 500$ à la campagne de Pablo Rodriguez à la demande d’un homme d’affaires et ami.

Ce dernier, qui a indiqué par texto qu’il cherchait des gens au Québec pouvant donner pour lui, aurait fait miroiter des faveurs en retour, soulignant qu’une victoire de Pablo Rodriguez pourrait bénéficier à l’entrepreneur.

