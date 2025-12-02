D’autres révélations du Journal de Montréal risquent de faire passer une mauvaise journée au chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez.
Le quotidien a dévoilé mardi qu’un militant cherchait des prête-noms pour le PLQ. Un entrepreneur aurait donné 500$ à la campagne de Pablo Rodriguez à la demande d’un homme d’affaires et ami.
Ce dernier, qui a indiqué par texto qu’il cherchait des gens au Québec pouvant donner pour lui, aurait fait miroiter des faveurs en retour, soulignant qu’une victoire de Pablo Rodriguez pourrait bénéficier à l’entrepreneur.
Écoutez Patrick Lagacé réagir à ces révélations lors de son tour d’horizon de l’actualité, mardi.
«Pablo Rodriguez ne savait pas, semble-t-il, que ça avait été fait en son nom. Je rappelle que sur les cinq candidats, il est de loin celui qui a recueilli le plus d’argent. C’est une autre histoire de financement un peu fling-flang.»
