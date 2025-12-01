Santé Québec a un an

La grande patronne de Santé Québec, Geneviève Biron, a dressé un bilan plutôt positif, un an après sa création.

Le nombre d’opérations en attente depuis plus d’un an a diminué de moitié, le nombre d’enfants en attente d’être évalués par la protection de la jeunesse a. lui aussi, largement diminué.

Tout semble aller pour le mieux. Mais dans les faits, est-ce que ça va si bien?

Écoutez Patrick Déry, analyste de politiques publiques, au micro de Philippe Cantin.

Déry nuance ces progrès, évoquant la centralisation persistante, la diminution de la transparence, et l’augmentation à 900 000 du nombre de patients en attente d’un spécialiste.

Malgré près d’un milliard de dollars d’économies, les défis demeurent, notamment la gestion des urgences, le manque de médecins et la stagnation des temps d’attente aux urgences.