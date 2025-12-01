 Aller au contenu
Société
Critère pour faire de la suppléance au Québec

«Ce que ça prend, c'est d'être un adulte, point à la ligne» -Richard Bergevin

par 98.5

0:00
7:51

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 décembre 2025 16:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Ce que ça prend, c'est d'être un adulte, point à la ligne» -Richard Bergevin
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Il y a toujours une pénurie d'enseignants dans nos écoles. Le nombre de professeurs non qualifiés n’a cessé d'augmenter ces dernières années. Les profs suppléants sont donc indispensables pour combler ce manque de main d'œuvre. 

Des enseignants retraités jouent un rôle important depuis la pandémie pour limiter les effets de la pénurie. Mais voilà que Le Devoir nous apprend que les écoles font de moins en moins appel aux enseignants retraités parce qu’ils « coûtent trop cher.

Écoutez Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.

Richard Bergevin explique que la position de la Fédération est de prioriser les plus jeunes enseignantes et enseignants qui sont déjà formés, mais qui n'ont pas nécessairement des tâches complètes. Cela dit, il souhaite la participation des enseignants qui ont de l'expérience.

«Quand on a des retraités qui ont déjà un brevet d'enseignement, qui ont de l'expérience et qui sont capables de venir donner un coup de main, c'est malheureux que les centres de services scolaires et les écoles se privent de cette compétence-là.»

Richard Bergevin

D'autant plus que la condition minimale pour enseigner de nos jours en qualité de suppléant est tout simplement d'être... un adulte.

«Pour faire de la suppléance, ce que ça prend, c'est d'être un adulte. Point à la ligne.»

Richard Bergevin

Vous aimerez aussi

Biz à la découverte de la Colombie-Britannique
Le Québec maintenant
Biz à la découverte de la Colombie-Britannique
0:00
7:36
Quel est le réel bilan de Santé Québec?
Le Québec maintenant
Quel est le réel bilan de Santé Québec?
0:00
8:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Quel est le réel bilan de Santé Québec?
Rattrapage
Santé Québec a un an
Quel est le réel bilan de Santé Québec?
Le fédéral songe à instaurer le retour au travail 5 jours par semaine
Rattrapage
Terminé, le télé-travail?
Le fédéral songe à instaurer le retour au travail 5 jours par semaine
«On a mobilisé plus de 10 % des forces navales américaines» -Guillaume Lavoie
Rattrapage
Conflit armé avec le Venezuela?
«On a mobilisé plus de 10 % des forces navales américaines» -Guillaume Lavoie
«Montrer son côté humain, ça peut payer des dividendes» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Poilievre au souper de la Tribune de la presse
«Montrer son côté humain, ça peut payer des dividendes» -Dimitri Soudas
Vers une mobilisation nationale des syndicats le 1er mai?
Rattrapage
Vive opposition à la loi 14
Vers une mobilisation nationale des syndicats le 1er mai?
«La musique trouve une espèce de voie de contournement» -France Beaudoin
Rattrapage
Documentaire J'ai souvenir encore
«La musique trouve une espèce de voie de contournement» -France Beaudoin
Biz à la découverte de la Colombie-Britannique
Rattrapage
Voyage sur la côte ouest
Biz à la découverte de la Colombie-Britannique
Joel Lightbound nommé lieutenant du Québec, Miller à la Culture
Rattrapage
Départ de Steven Guilbeault
Joel Lightbound nommé lieutenant du Québec, Miller à la Culture
Les Canadiens brassés par les Nordiques du Colorado
Rattrapage
Fin du voyage du Tricolore dans l’Ouest
Les Canadiens brassés par les Nordiques du Colorado
Vers un modèle de travail hybride?
Rattrapage
Télétravail ou présentiel
Vers un modèle de travail hybride?
Ginette Reno: deux albums de Noël de retour sur les plateformes
Rattrapage
Un mois avant Noël
Ginette Reno: deux albums de Noël de retour sur les plateformes
Retombées du REM: «Le jour et la nuit» pour les commerçants du centre-ville
Rattrapage
Mise en service de la ligne Deux-Montagnes
Retombées du REM: «Le jour et la nuit» pour les commerçants du centre-ville
Protocole d’entente avec l’Alberta : Mark Carney court-il un risque politique?
Rattrapage
Réactions mitigées
Protocole d’entente avec l’Alberta : Mark Carney court-il un risque politique?
Le pont de l’Île-aux-Tourtes et le tunnel Lafontaine entravés jusqu'à lundi
Rattrapage
Circulation cette fin de semaine
Le pont de l’Île-aux-Tourtes et le tunnel Lafontaine entravés jusqu'à lundi