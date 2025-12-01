Télétravail ou présentiel

Avec la possibilité de voir les fonctionnaires fédéraux retourner à cinq jours de travail présentiel par semaine d'ici janvier, les discussions entourant l'avenir du télétravail au sein des organisations prennent de plus en plus de place.

Est-ce que les travailleurs vivront une transition vers un modèle de travail hybride, permettant à la fois le travail de la maison et le travail au bureau?

Écoutez Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, discuter du modèle de travail hybride adopté par certaines entreprises au micro de Philippe Cantin.