Le froid et la neige y sont pour quelque chose

Les ventes de sapins de Noël ont connu un très bon début de saison cette année, selon Giancarlo Bono, copropriétaire de Sapin Chez Michel au Marché Jean-Talon.

L'entreprise familiale, qui vend des sapins depuis plus de 40 ans, observe une augmentation des ventes de près de 40 % sur son site web.

Selon M. Bono, les conditions météorologiques sont excellentes pour les ventes cette année, notamment le froid et la neige qui mettent les gens dans l'esprit des fêtes.

Écoutez Giancarlo Bono, co-propriétaire de Sapins chez Michel, commenter la situation, lundi, à Lagacé le matin.