Des risques d'abus?

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a acquis un puissant logiciel d'intelligence artificielle (IA) pour analyser en temps réel les images provenant de dizaines de caméras de surveillance installées dans la ville.

L'objectif est de faciliter les enquêtes et de gagner du temps en détectant rapidement des éléments suspects.

Le SPVM refuse par ailleurs de dévoiler le nom du fournisseur du logiciel.

Il précise que l'IA est un outil qui est déjà utilisé avec succès ailleurs dans le monde et dont les bénéfices sont réels pour les citoyens et pour les policiers.